Old Mutual Aktie: Da kann man verrückt werden!

Aktienanalyse: Old Mutual bietet eine attraktive Dividendenrendite von 7,15%, was einen Mehrertrag von 2,28 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 51,51 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 51 GBP liegt, was einer Abweichung von -0,99 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 51,88 GBP zeigt eine Abweichung von -1,7 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

Analysten bewerten die Old Mutual-Aktie überwiegend neutral, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 59 GBP. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 15,69 Prozent entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Old Mutual zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke werden daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Old Mutual in Bezug auf die Dividendenrendite eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse, die Analystenmeinungen und das Sentiment als "Neutral" eingestuft werden.

