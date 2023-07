Old Dominion Freight Line: Das wahre Kursziel beträgt 294,24 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Der durchschnittliche Konsens sieht ein mittelfristiges Kursziel bei 294,24 EUR – eine potenzielle Rendite von -17,01%.

• Old Dominion Freight Line fiel am 21.07.2023 um -0,97%

• Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 294,24 EUR

• Guru-Rating für Old Dominion Freight Line bleibt stabil mit einem Wert von 3,22

Trotz eines Rückgangs um -0,97% gestern hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +2,92% zugelegt und der Markt zeigt sich daher relativ optimistisch.

Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und ein weiterer stuft sie als Kaufen ein. Etwas mehr als die Hälfte (11) halten ihre Position neutral und nur zwei empfehlen einen Verkauf. Drei Experten meinen sogar, dass es an der Zeit ist zu...