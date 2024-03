Old Dominion Freight Line, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie der Old Dominion Freight Line wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 6 neutral und keine negativ. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats keine positiven, eine neutrale und keine negativen Bewertungen. Somit wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die durchschnittliche Prognose der Analysten für das Kursziel liegt bei 386,5 USD, was einer Erwartung von -10,87 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 433,62 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Old Dominion Freight Line liegt der RSI7 bei 34,22 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 45,8. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Old Dominion Freight Line hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zudem lassen sich drei positive Handelssignale erkennen, was das Gesamtbild bestätigt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Old Dominion Freight Line in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +23,96 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite jedoch um 9,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.