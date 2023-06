Old Dominion Freight Line: Zukünftiges Potenzial bei 297,61 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Old Dominion Freight Line-Aktie an Wert und fiel um -0,89%. Trotzdem zeigt sich der Markt in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +6,31% relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt bei 297,61 EUR. Dies entspricht einem möglichen Anstieg von +0,05% gegenüber dem aktuellen Kurs. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Auffassung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Aktuell empfehlen 6 Bankanalysten den Kauf der Aktie und ein weiterer ist optimistisch eingestellt. Die Mehrheit (10 Experten) sieht jedoch eine neutrale Bewertung als angemessen an. Zwei Analysten vertreten die Meinung eines Verkaufs oder sogar eines sofortigen Verkaufs und drei weitere Experten sind ebenfalls negativ gestimmt.

Insgesamt sind also immer noch über ein Drittel der...