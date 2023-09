Old Dominion Freight Line: Potenzielle Überbewertung - Kursziel von 380,90 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen eine Abwertung von -1,30% erfahren. Am gestrigen Tag ist der Wert um weitere -0,49% gesunken. Dies zeigt sich pessimistisch angesichts der aktuellen Situation.

Trotzdem betrachten sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und ein weiteres Unternehmen teilt diese Ansicht. Elf Experten empfehlen das Halten der Aktie und zwei sind für den Verkauf. Drei Experten fordern sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Kursziel des Unternehmens liegt aktuell bei 380,90 EUR, was einem mittelfristigen Risiko von -3,13% entspricht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Old Dominion Freight Line wird zwar überwiegend positiv bewertet (33,33%), jedoch besteht auch eine skeptische Haltung gegenüber dem Unternehmen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29 Punkten.

