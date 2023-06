Old Dominion Freight Line: Potenzial von +6,36%

Die Aktie von Old Dominion Freight Line konnte gestern am Finanzmarkt lediglich eine Kursentwicklung von -0,02% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -0,45%. Somit scheint der Markt aktuell neutral eingestellt zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 303,05 EUR und somit ein Potenzial von +6,36%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und einer sie optimistisch einschätzt, halten zehn weitere das Papier für haltenswert. Zwei Analysten weisen auf einen Verkauf hin und drei sehen sogar sofortigen Handlungsbedarf zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,23 unverändert positiv.

Zusammenfassend liegt das Kursziel bei 303,05 EUR mit einem Potenzial von +6,36%, während der Anteil...