Old Dominion Freight Line: Potenzial von +5,42% - Kursziel bei 304,87 EUR

Old Dominion Freight Line hat am gestrigen Handelstag +1,71% zugelegt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,69% erzielt. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut durchschnittlicher Bankanalystenmeinung 304,87 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte das Unternehmen ein Potenzial von +5,42%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 28,57% der Analysten Old Dominion Freight Line als Kauf oder starken Kauf. Eine neutrale Bewertung wird von 11 Experten vergeben und zwei Experten raten zum Verkauf oder starkem Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,24 unverändert positiv.