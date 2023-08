Old Dominion Freight Line: Potenzial von -22,60% laut Analyse

Die Aktien des amerikanischen Transportunternehmens Old Dominion Freight Line haben am Vortag eine Kurssteigerung von +0,83% verzeichnet und erreichten somit einen Anstieg von insgesamt +0,53% in fünf Handelstagen. Dies führt zu einer relativ neutralen Stimmung auf dem Markt.

Allerdings sind die Analysten der Bankhäuser anderer Meinung und sehen ein großes Potenzial für Investoren. Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt bei 297,06 EUR – was einem Abstand vom aktuellen Preis um -22,60 % entspricht.

Von den befragten Analysten empfehlen sechs Kaufempfehlungen und ein weiterer Optimismus mit einem Rating als “Kauf”. Elf Experten geben die Bewertung „Halten“, zwei weitere fordern zum Verkauf auf und drei empfehlen dringend den sofortigen Verkauf. Insgesamt beträgt das Guru-Rating nun 3,22 nach 3,22...