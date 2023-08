Old Dominion Freight Line: Potenzial von -21,04%

Die Aktie des Logistikunternehmens Old Dominion Freight Line befindet sich laut Analysten derzeit in einer Unterbewertung. Das Kursziel beträgt 297,06 EUR.

• Old Dominion Freight Line verzeichnete am 04.08.2023 ein Plus von +0,38%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 297,06 EUR

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert beträgt 3,22 nach zuvor ebenfalls 3,22

Old Dominion Freight Line hat gestern eine positive Entwicklung von +0,38% hingelegt und konnte damit den negativen Trend der letzten fünf Handelstage etwas abfedern (-1,17%). Diese Schwäche schlägt sich auch auf das Vertrauen am Markt nieder.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für Old Dominion Freight Line beläuft sich auf 297,06 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen bedeutet dies allerdings ein Risiko in Höhe von -21,04% für Investoren. Einige Experten sind...