Old Dominion Freight Line: Potenzial für Kursanstieg um fast 20%

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -2,95% verzeichnet. Gestern fiel der Kurs um weitere -1,44%. Die Stimmung am Markt ist momentan negativ.

Dennoch sehen Bankanalysten bei dem Logistikunternehmen ein großes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 297,06 EUR und damit satte +19,59% über dem aktuellen Wert.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Trends. Doch immerhin sind sechs Experten optimistisch gestimmt und empfehlen die Aktie als “starken Kauf”. Ein weiterer Experte setzt das Rating auf “Kauf”. Für elf Analysten bleibt die Bewertung jedoch bei “halten”, während zwei Experten eine negative Meinung vertreten (“Verkauf”). Drei weitere Analysten raten sogar dazu, ihre Anteile an Old Dominion Freight...