Old Dominion Freight Line: Potenzial für Investoren?

Die Aktie von Old Dominion Freight Line wird derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 378,81 EUR, was einem potentiellen Gewinn von -0,11% entspricht.

Am 25.08.2023 konnte die Aktie einen positiven Trend mit einer Kursentwicklung von +0,08% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Bilanz ziehen (+1,47%). Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

7 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während nur 2 zum Verkauf raten. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,29.

Obwohl nicht alle Analysten das aktuelle Kursziel teilen und es auch kritische Stimmen gibt (insgesamt +33,33%), so scheint die positive Einschätzung durchaus gerechtfertigt zu sein – ein möglicher Kauf für Investoren?