Old Dominion Freight Line: Potenzial für Anleger?

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen leicht nachgegeben und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,44% hingelegt. Damit scheint der Markt derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Doch die Analysten haben eine andere Meinung: Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel bei 383,04 EUR. Das würde aktuell ein Kurspotenzial von +0,27% eröffnen. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung und es gibt auch verhaltene Stimmen.

Konkret empfehlen 7 Analysten einen starken Kauf der Aktie von Old Dominion Freight Line, während sich 1 Analyst eher optimistisch zeigt und ebenfalls zum Kauf rät. Weitere 11 Experten positionieren sich neutral mit einer Haltebewertung zur Aktie des Logistikunternehmens. Jedoch sind noch immer 2 Analysten skeptisch und geben die Empfehlung zum...