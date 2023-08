Old Dominion Freight Line: Potenzial für Anleger?

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt und eine Kursentwicklung von insgesamt +0,35% hingelegt. Doch laut Experten ist das wahre Kursziel derzeit bei 296,83 EUR angesetzt – was einem Potenzial von -20,31% entspricht.

• Old Dominion Freight Line legte am 11.08.2023 um +1,19% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 296,83 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating beträgt nun 3,22

Sechs Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer sieht sie optimistisch aber nicht euphorisch mit “Kauf”. Elf Experten halten sich weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”, während zwei weitere die Aktie zum Verkauf empfehlen. Drei Experten sprechen sogar eine klare Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating ist stabil auf dem Niveau von 3,22 nach der...