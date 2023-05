Old Dominion Freight Line: Potenzial für +6,09% Kursanstieg

Die Aktie von Old Dominion Freight Line konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,53% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtminus von -0,78%. Analysten sehen das wahre Kursziel derzeit bei 302,77 EUR – was einem Potenzial für einen Anstieg um +6,09% entspricht.

• Am 15.05.2023 stieg die Old Dominion Freight Line-Aktie um +0,53%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 302,77 EUR

• Aktuell empfehlen 5 Analysten den Kauf und 1 weitere Experten sehen die Aktie als “Kauf”

• Der Guru-Rating Wert bleibt unverändert bei 3,24

Obwohl einige Experten diese Einschätzung nicht teilen und eher auf Neutralität setzen (11 Empfehlungen mit “halten”), zeigen sich insgesamt noch immer fast ein Drittel der Analysten optimistisch gestimmt (+28,57%). Auch der bewährte Trend-Indikator...