Old Dominion Freight Line: Potenzial bei -17,01%

Die Aktie von Old Dominion Freight Line schloss gestern um -0,97% niedriger und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,92%. Die Analysten prognostizieren jedoch ein mittelfristiges Kursziel von 294,24 EUR für Old Dominion Freight Line.

• Am 21.07.2023 sank der Wert der Aktie um -0,97%

• Das Kursziel liegt bei 294,24 EUR

• Guru-Rating bewegt sich mit 3,22 auf dem gleichen Niveau

Einige Analysten sind optimistisch und sehen die Aktie als “Kauf” an. Andere hingegen bleiben neutral oder empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird, hätte dies für Investoren ein mögliches Potenzial von -17,01%.

Trotzdem ist es bemerkenswert zu erwähnen wie positiv die Stimmung rundum Old Dominion Freight Line bleibt.

Zukunftsperspektiven:

Obwohl viele Analysten...