Old Dominion Freight Line: Mittelfristiges Kursziel bei 391,36 EUR

Old Dominion Freight Line hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,52% verzeichnet. Insgesamt beträgt die Performance der vergangenen Woche sogar +4,09%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt bei 391,36 EUR. Dies entspricht einer Renditeerwartung von -0,42%. Allerdings gibt es auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen und die Aktie höher bewerten.

Aktuell empfehlen sieben der befragten Experten den Kauf der Aktie und ein weiterer Analyst sieht dies ebenfalls positiv. Elf weitere Experten raten dazu, zumindest zu halten. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf und drei andere sind sogar davon überzeugt, dass Anleger Old Dominion Freight Line sofort abstoßen sollten.

Zusammenfassend bleibt...