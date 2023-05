Old Dominion Freight Line: Mittelfristiges Kursziel bei 302,77 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete sie einen Rückgang von -0,76%, was insgesamt zu einem Wochenminus von -1,15% führt. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Doch laut Analysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +6,65%. Das entspricht einem Kursziel von 302,77 EUR.

Von insgesamt 21 Experten haben sich fünf für einen starken Kauf ausgesprochen und einer sieht die Aktie als Kauf an. Zwölf Experten bewerten das Wertpapier mit “halten”. Nur ein Experte rät zum Verkauf und zwei empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29.

Zusammengefasst ergibt sich eine positive Einschätzung...