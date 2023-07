Old Dominion Freight Line: Mittelfristiges Kursziel bei 300,95 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Old Dominion Freight Line ein Minus von -0,11%, in den letzten fünf Handelstagen beträgt das Ergebnis insgesamt -0,77%. Wie bewerten Bankanalysten diese Entwicklung?

• Am 05.07.2023 legte Old Dominion Freight Line um -0,11% zu

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 300,95 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,22 unverändert

Bankanalysten teilen im Durchschnitt die Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 300,95 EUR hat. Dies entspricht einem potentiellen Verlustrisiko für Investoren von -10,91%. Diese Einschätzung wird jedoch nicht vollständig geteilt und so sehen einige Analysten den Kauf der Aktie als starke Empfehlung an. Andere hingegen empfehlen einen Verkauf.

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt aktuell auf dem Niveau “Guru-Rating...