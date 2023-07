Old Dominion Freight Line: Mittelfristiges Kursziel bei 297,15 EUR

Old Dominion Freight Line konnte am gestrigen Handelstag an der Börse mit einem Plus von +0,84% punkten. Die vergangenen fünf Handelstage zeigten sich insgesamt positiv und ergaben ein Ergebnis von +2,77%. Der Markt scheint somit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 297,15 EUR erreichen kann. Dies entspricht einer möglichen Rendite von -13,37%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen positiven Trends.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und ein weiterer spricht eine Kaufempfehlung aus. Elf Experten vergeben das Rating “halten”, während zwei Analysten die Aktie zum Verkauf empfehlen. Drei weitere Experten sehen dies ähnlich und empfehlen sogar einen sofortigen...