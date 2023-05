Old Dominion Freight Line: Mittelfristiges Kurspotenzial von +5,38%

Die Aktie von Old Dominion Freight Line ist nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +5,38%. Das Kursziel liegt bei 300,96 EUR.

• Old Dominion Freight Line: Am 12.05.2023 mit +0,39%

• Guru-Rating von Old Dominion Freight Line bleibt das selbe mit 3,29

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +0,39% verbuchen und erreichte damit eine positive Wochenperformance von insgesamt +1,00%. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Von den Bankanalysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet (5 Analysen), während 4 weitere Experten sie zum Kauf empfehlen. Eine neutrale Einschätzung vergeben 12 Analysten und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Old Dominion Freight Line liegt unverändert bei 3,29.