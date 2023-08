Old Dominion Freight Line: Nach Meinung von Analysten unterbewertet

Die Aktien des Transportunternehmens Old Dominion Freight Line legten am 22.08.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,33% hin. In den letzten fünf Handelstagen hingegen fielen die Ergebnisse um -0,65%. Der Markt scheint derzeit neutral gestimmt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt bei 375,42 EUR und damit um +1,03% über dem aktuellen Kursniveau. Die Einschätzungen der Bankanalysten sind dabei geteilt: So halten sich 7 Analysten mit “Kaufen”-Ratempfehlungen positiv gegenüber der Aktie und ein weiterer bewertete sie als kaufenswert. Mit “Halten” positionierten sich elf Experten weitgehend neutral zur Aktie und zwei sahen in ihr einen Verkaufskandidaten. Drei weitere Experten empfahlen gar den sofortigen Verkauf.

Insgesamt ergibt sich ein optimistischer Anteil von +33,33%. Das Guru-Rating...