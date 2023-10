Old Dominion Freight Line: Kursziel von 392,31 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Old Dominion Freight Line hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,03% hingelegt und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf -1,43%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line bei 392,31 EUR. Ein Potenzial von +2,56% für Investoren ergibt sich damit. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Aktuell setzen 7 Analysten auf einen starken Kauf der Aktie und ein weiterer Analyst sieht sie als kaufenswert an. Hingegen positionierten sich 11 Experten neutral mit “halten” Empfehlungen sowie ein weiterer Experte empfahl den Verkauf der Aktie. Drei weitere Experten sind sogar der Meinung, dass Old Dominion Freight Line sofort verkauft werden...