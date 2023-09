Old Dominion Freight Line: Kursziel von 381,07 EUR laut Analysten

Gestern legte die Aktie von Old Dominion Freight Line an der Börse um +0,82% zu. Insgesamt konnte in der vergangenen Woche ein leichter Zuwachs von +0,30% verzeichnet werden. Der Markt scheint zurzeit eher neutral gestimmt.

Analysten sind allerdings optimistischer gestimmt und halten das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 381,07 EUR. Das entspricht einer Renditeaussicht von -3,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des zuletzt neutralen Trends.

7 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie von Old Dominion Freight Line und 1 weiterer zeigt sich ebenfalls optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Eine Mehrheit hingegen stuft die Aktie als “halten” ein (11 Stimmen). Nur noch zwei Experten schlagen einen Verkauf vor und drei weitere raten sogar dringend dazu.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...