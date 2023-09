Old Dominion Freight Line: Kursziel von 380,90 EUR laut Analystenmeinung nicht erreicht

Am gestrigen Handelstag konnte die Old Dominion Freight Line-Aktie keine positive Entwicklung verzeichnen. Stattdessen erlebte sie einen Kursrückgang von -2,66%. In der vergangenen Woche zeigte sich ein ähnlich schwacher Trend mit einem Verlust von -3,26%. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 380,90 EUR. Dies entspricht einer Abweichung von -3,00% zum aktuellen Kurs. Allerdings sind sich nicht alle Bankanalysten sicher darüber im Klaren, ob diese Einschätzung auch wirklich zutreffend ist.

Einige Experten bewerten die Aktie als stark kaufenswert und empfehlen den Anlegern einen Kauf. Andere sehen die Old Dominion Freight Line eher neutral und raten dazu zu halten oder setzen das Rating auf “Kauf”....