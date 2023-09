Old Dominion Freight Line: Kursziel von 379,14 EUR laut Analysten

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und konnte gestern ein Plus von +1,99% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint derzeit optimistisch zu sein.

Laut durchschnittlicher Schätzung von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 379,14 EUR. Investoren könnten demnach eine Rendite von -6,26% erzielen, wenn die Einschätzung der Analysten zutrifft. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Bewertungen: Sieben Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie, während elf weitere sie als “halten” bewerten und zwei Experten sie zum Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating für Old Dominion Freight Line bleibt mit 3,29 unverändert.