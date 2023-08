Old Dominion Freight Line: Kursziel von 378,00 EUR prognostiziert

Old Dominion Freight Line konnte gestern einen Anstieg von +0,95% verzeichnen und damit eine positive Entwicklung fortsetzen. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Steigerung insgesamt +1,96%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line auf 378,00 EUR geschätzt. Dies bedeutet ein Potenzial von -1,05% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Obwohl bereits sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst das Rating “Kauf” vergibt, sind elf Experten neutral eingestellt (“halten”). Zwei weitere Analysten raten dazu, die Aktie zu verkaufen und drei sprechen sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,29 unverändert positiv.