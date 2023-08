Old Dominion Freight Line: Kursziel von 378,00 EUR in Sicht

Am gestrigen Tag verbuchte Old Dominion Freight Line eine moderate Steigerung um +0,08%. Damit beläuft sich die Wachstumsrate der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +1,47%, was den Markt optimistisch stimmt. Die Analysten sind sich einig – das wahre Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt bei 378,00 EUR.

• Am 25.08.2023 verzeichnete Old Dominion Freight Line einen Anstieg von +0,08%.

• Das mittelfristige Ziel für die Aktie beträgt laut Analystenberichten 378,00 EUR

• Das “Guru-Rating” bleibt stabil bei 3,29 Punkten.

Obwohl nicht alle Experten einer Meinung sind und sie unterschiedliche Bewertungen der Aktie abgeben (7 empfehlen einen Kauf oder starken Kauf), könnte dies eine Gelegenheit für Investoren sein. Derzeit bietet Old Dominion Freight Line eine Rendite von -0,11% an.