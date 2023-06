Old Dominion Freight Line: Kursziel von 304,20 EUR bestätigt

Old Dominion Freight Line hat am gestrigen Handelstag eine negative Kursentwicklung von -0,73% verzeichnet. Die vergangenen fünf Tage zeigen jedoch einen Gesamttrend nach unten mit einem Verlust von -1,84%. Trotzdem sehen Bankanalysten die Aktie als unterbewertet an und haben ein mittelfristiges Kursziel von 304,20 EUR festgelegt.

Laut den Meinungen der Experten gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur aktuellen Situation. Sechs Analysten bewerten Old Dominion Freight Line als starken Kauf und einer setzt auf “Kauf”. Zehn weitere Experten halten das Wertpapier für neutral (“halten”), während zwei Analysten ein “Verkauf”-Rating empfehlen. Zwei andere Expertinnen raten sogar dazu, die Aktie sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,33 stabil und zeigt damit weiterhin eine positive Tendenz mit einem Anteil...