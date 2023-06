Old Dominion Freight Line: Kursziel von 301,96 EUR prognostiziert

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Old Dominion Freight Line an der Börse um +0,64% zu. In den letzten fünf Handelstagen verbuchte das Unternehmen einen Anstieg um insgesamt +1,70%. Eine Entwicklung, die bei vielen Investoren für Optimismus sorgt.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Old Dominion Freight Line bei 301,96 EUR. Sollten diese Prognosen eintreten, würde dies ein Potenzial von +2,08% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt und bewerten die Aktie eher neutral.

Laut aktuellen Bewertungen empfehlen sechs Experten den Kauf der Aktie von Old Dominion Freight Line. Ein positiver Ausblick wird auch von einem weiteren Analysten geteilt. Zehn weitere Experten halten die Aktie dagegen nur für eine Halteposition geeignet. Lediglich zwei Analysten raten...