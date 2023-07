Old Dominion Freight Line: Kursziel von 300,95 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen um -0,77% verloren und notierte gestern bei einem Minus von -0,11%. Die Gesamtstimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein. Aber wie sieht es mit der Meinung der Analysten aus?

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 300,95 EUR. Dies würde jedoch ein Risiko von -10,91% im Vergleich zum aktuellen Preis bedeuten. Von den insgesamt 23 Experten bewerten sechs die Aktie als starken Kauf und einer empfiehlt einen Kauf. Elf Analysten bewerten sie als Halten und zwei raten zum Verkauf. Drei weitere Experten sind sogar davon überzeugt, dass man Old Dominion Freight Line sofort verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,22.