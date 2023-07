Old Dominion Freight Line: Kursziel von 298,63 EUR laut Analysten nicht angemessen

Old Dominion Freight Line verzeichnete am 07.07.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,06%. Insgesamt kann jedoch nur ein Anstieg von +0,05% innerhalb der vergangenen Woche festgestellt werden – die aktuelle Marktlage ist also relativ neutral.

Laut Durchschnittsbewertung mehrerer Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei Old Dominion Freight Line bei 298,63 EUR. Sollten sie Recht behalten, erwartet Investoren eine Rendite in Höhe von -11,51%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch andere Einschätzungen auf dem Markt.

Von insgesamt 23 Analysten empfehlen sechs ein starkes Kaufsignal für die Aktie von Old Dominion Freight Line und einer sieht sie noch leicht positiv mit einem „Kauf“-Rating bewertet an. Elf weitere beurteilen sie als stabil („halten“), während zwei den Verkauf nahelegen...