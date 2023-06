Old Dominion Freight Line: Kursziel von 297,61 EUR laut Analysten

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,84% am Finanzmarkt erzielt. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt der Anstieg sogar +2,53%. Diese Entwicklung scheint auf einen optimistischen Markt hinzudeuten.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie jedoch noch nicht vollständig ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 297,61 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial in Höhe von -2,42%.

Aktuell raten 6 Analysten zu einem starken Kauf der Aktie und weitere 1 zu einem Kauf. Mit einer neutralen Bewertung positionieren sich insgesamt 10 Experten. Lediglich 2 sind zum Verkauf geraten und nur 3 raten gar dazu die Aktien sofort loszuwerden.

Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von durchschnittlichen 3,23...