Old Dominion Freight Line: Kursziel von 297,15 EUR erwartet

Die Aktie von Old Dominion Freight Line legte gestern um +0,84% zu und verzeichnete in der vergangenen Handelswoche einen Anstieg um +2,77%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch. Doch was erwarten die Bankanalysten?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 297,15 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies für Investoren eine Renditeerwartung von -13,37% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

6 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und ein weiterer setzt auf “Kauf”, aber eher optimistisch als euphorisch. 11 weitere raten zur Neutralität (“halten”), während zwei Analysten zum Verkauf aufrufen und drei sogar einen sofortigen Verkauf befürworten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,22. Insgesamt zeigen sich demnach etwa ein Drittel aller Analysteneinschätzungen noch immer optimistisch...