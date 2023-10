Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 392,06 EUR

Old Dominion Freight Line hat gestern an der Börse eine Kursentwicklung von -0,02% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie um +3,37% zu und lässt damit eine relative Optimismus aufkommen.

Das mittelfristige Kursziel von Old Dominion Freight Line liegt aktuell bei 392,06 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +0,07%. Eine positive Einschätzung teilen insgesamt 8 Analysten, darunter 7 mit einer Kaufempfehlung und ein weiterer mit einem optimistischen “halten”-Rating. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,35.

Analysten sind sich einig darüber, dass die Old Dominion Freight Line-Aktie momentan unterbewertet ist. Obwohl nicht alle Experten das gleiche Potential sehen wie der Durchschnittswert zeigt diese Tendenz für Investoren Chancen auf dem Parkett.