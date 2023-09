Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 386,06 EUR

Old Dominion Freight Line erlebte kürzlich eine unverdiente Abwertung seiner Aktie. Laut Experten sollte das wahre Kursziel der Aktie bei 386,06 EUR liegen – was einem Potenzial von +1,99% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Am letzten Handelstag stieg die Old Dominion Freight Line-Aktie um +0,22%. Der Fünf-Tage-Kurs verzeichnete jedoch einen leichten Rückgang von -0,06%, was auf eine neutrale Marktstimmung hinweist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt nun bei 386,06 EUR. Während sieben Analysten die Aktie als “stark kaufen” einschätzen und ein weiterer Experte sie als “kaufen” bezeichnet, sind elf andere eher neutral eingestellt. Zwei Analysten raten zum Verkauf und drei weitere sehen keinen Grund für einen Kauf oder Verkauf der Old Dominion Freight Line-Aktien. Das Guru-Rating bleibt...