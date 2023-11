Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 381,83 EUR - Potenzial von +4,15%

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat gestern eine positive Entwicklung hingelegt und liegt aktuell bei einem mittelfristigen Kursziel von 381,83 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +4,15% für Investoren.

• Old Dominion Freight Line steigert sich um +0,66%

• Bankanalysten sehen ein Kauf-Potenzial

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,43

Trotz einer neutralen Stimmung am Markt in den letzten fünf Handelstagen mit einem Gesamtminus von -0,89%, sehen die Analysten in der Aktie großes [...] Hier weiterlesen