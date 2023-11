Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 381,83 EUR - Analysten sehen Potenzial von +4,15%

Am gestrigen Tag konnte Old Dominion Freight Line mit einem Plus von +0,66% überzeugen. Doch insgesamt zeigen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage eher negativ und summieren sich auf einen Verlust von -0,89%. Insgesamt ist die Stimmung am Markt jedoch neutral.

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass derzeit ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 381,83 EUR für Old Dominion Freight Line gerechtfertigt wäre. Sollten sie Recht behalten, würde dies eine Erhöhung des Aktienkurses um +4,15% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und nach den jüngsten Entwicklungen scheint auch der Trend relativ neutral zu sein.

Aktuell empfehlen 8 Analysten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer sieht sie immerhin als kaufenswert an. Die Mehrheit zeigt sich allerdings neutral (10 Experten) oder spricht sogar eine Verkaufsempfehlung aus (1 Experte). Interessanterweise haben drei weitere Experten eine sofortige Veräußerung empfohlen.

Dies ergibt also einen positiven Anteil unter den optimistischen Analysteneinschätzungen in Höhe von +39,13%.

Zuletzt lässt sich das Guru-Rating erwähnen – es bleibt unverändert bei 3,43 Punkten (“Guru-Rating ALT”).

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Old Dominion Freight Line-Analyse von 28.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Old Dominion Freight Line jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...