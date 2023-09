Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 376,85 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat gestern um +1,99% zugelegt und schließt damit eine erfolgreiche Handelswoche mit einer Gesamtsteigerung von +4,68% ab. Doch wie sehen die Analysten den aktuellen Kurs der Aktie?

• Old Dominion Freight Line: Am 01.09.2023 mit +1,99%

• Das Kursziel von Old Dominion Freight Line liegt bei 376,85 EUR

• Guru-Rating von Old Dominion Freight Line bleibt das selbe mit 3,29

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt der Bankanalysten auf 376,85 EUR geschätzt – ein Potential in Höhe von -6,26%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem positiven Trend der letzten Tage.

7 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere eine “Kauf”-Einstufung. Die meisten Experten halten sich jedoch neutral und vergeben das Rating “halten”. Lediglich vereinzelt sind...