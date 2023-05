Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 302,22 EUR - laut Analysten unterbewertet

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hingelegt und notierte gestern mit einem Minus von -1,05%. Insgesamt beträgt der Verlust innerhalb einer Woche damit -1,36%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Dennoch sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

• Old Dominion Freight Line verzeichnete gestern ein Minus von -1,05%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 302,22 EUR

• Sechs Analysten empfehlen einen Kauf

Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line haben die Bankanalysten bei 302,22 EUR festgelegt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, hätte das Unternehmen noch ein Potenzial nach oben in Höhe von +9,50%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung...