Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 301,78 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt und somit ein Wochenminus ausgeglichen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit nicht richtig bewertet ist und das wahre mittelfristige Kursziel bei 301,78 EUR liegt – was einem Potenzial von +4,33% entspricht.

• Old Dominion Freight Line: Anstieg um +1,95% auf Tagesbasis

• Mittelfristiges Kursziel: 301,78 EUR (+4,33% Potenzial)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,23

Insgesamt haben sich sechs Analysten positiv zur Aktie geäußert und empfehlen den Kauf. Auch ein weiterer Analyst sieht Potential in der Aktie und gibt ebenfalls das Rating “Kauf”. Die Mehrheit von zehn Experten stuft die Aktie als “halten” ein. Zwei weitere Analysten raten zum Verkauf und drei Experten sprechen sich sogar für einen...