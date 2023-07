Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 297,15 EUR – Analysten sind optimistisch

Die Aktie von Old Dominion Freight Line legte gestern um +3,75% zu und verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +9,79%. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ positiv. Bankanalysten sehen das Kursziel für die Aktie bei 297,15 EUR. Das entspricht einem Potenzial von -23,44%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und so bewerten derzeit 6 Analysten die Aktie als starken Kauf. Ein weiterer Experte sieht sie optimistisch als Kauf an während sich weitere 11 Experten neutral positionieren und nur noch zwei einen Verkauf empfehlen. Drei weitere Experte(n) schließen sich dieser Meinung an.

• Am 28.07.2023 stieg der Kurs um +3,75%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 297,15 EUR

• Guru-Rating liegt unverändert bei 3,22