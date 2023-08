Old Dominion Freight Line: Kursziel bei 297,06 EUR

Old Dominion Freight Line hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnet und einen Anstieg um +0,09% erzielt. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage führen jedoch zu einem Gesamtverlust von -1,30%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Analysten sind der Meinung, dass Old Dominion Freight Line aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 297,06 EUR, was einem potenziellen Risiko von -18,53% entspricht.

Insgesamt gibt es sechs Analysten mit einer starken Kaufempfehlung für die Aktie und ein weiterer Analyst sieht sie als Kauf an. Elf Experten haben ihre Empfehlungen eingestuft als “halten”. Zwei Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie und drei weitere gehen sogar so weit zu sagen, dass Old Dominion Freight Line sofort verkauft werden sollte.

Das...