Old Dominion Freight Line: Kurspotenzial von +4,81% - Analystenmeinungen

Old Dominion Freight Line hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung hingelegt und einen Verlust von -2,24% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Rückgang von insgesamt -2,09%. Der Markt scheint momentan pessimistisch eingestellt zu sein.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht korrekt bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line liegt bei 298,23 EUR und damit um +4,81% über dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Konkret empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktie und sehen darin eine starke Kaufgelegenheit. Weitere 4 Experten sind optimistisch eingestellt und geben das Rating “Kauf”. Die Bewertung “halten” wurde von 12 Analysten vergeben, während nur einer...