Old Dominion Freight Line: Kurspotenzial von +4,28% - Zielkurs bei 375,42 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat sich in den vergangenen fünf Handelstagen schlecht entwickelt und verzeichnete einen Verlust von -4,35%. Gestern sank der Kurs um weitere -0,43%, was insgesamt zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Allerdings sind Bankanalysten optimistischer gestimmt. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 375,42 EUR (+4,28%). Von insgesamt 24 Analysten empfehlen sieben ein starkes Kaufsignal und ein weiterer ist ebenfalls optimistisch eingestellt. Elf Analysten raten dazu, die Aktie zu halten. Zwei Experten sprechen sich für einen Verkauf aus und drei meinen sogar, dass Anleger sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,29 (auf einer Skala bis 5) und unterstützt somit die positiven Prognosen der Analysten.