Old Dominion Freight Line: Kurspotenzial von +3,44%

Old Dominion Freight Line verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,82%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -0,01% bringt. Die Aktie des Unternehmens wird jedoch nach Ansicht vieler Analysten aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 391,36 EUR.

Wenn die Bankanalysten Recht behalten, könnte dies Old Dominion Freight Line Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +3,44% eröffnen. Derzeit halten sich sieben Analysten für einen starken Kauf bereit und einer sieht das Rating “Kauf” als angemessen an. Elf Experten haben sich neutral positioniert und nur einer hält einen Verkauf der Aktie für gerechtfertigt.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,35 unverändert positiv und zeigt damit auch den Trend-Indikator bestätigend an.