Old Dominion Freight Line: Kurspotenzial von +3,08% - Kursziel 303,52 EUR

Die Aktie von Old Dominion Freight Line konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von 1,82% verbuchen und erreicht damit eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen von insgesamt +4,53%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch. Doch was sagen die Analysten dazu?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Old Dominion Freight Line bei 303,52 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +3,08%, sollte das Kursziel erreicht werden. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und ein weiterer Analyst diese Einschätzung teilt, sehen zehn weitere Experten die Aktie eher neutral und geben eine Halteempfehlung ab. Zwei Analysten plädieren sogar für einen Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,33 unverändert positiv.