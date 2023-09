Old Dominion Freight Line: Kurspotenzial von +1,79%

Am gestrigen Tag verzeichnete Old Dominion Freight Line ein Plus von 0,13%, während es in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um -2,24% bergab ging. Die Meinungen der Bankanalysten sind gespalten.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel auf 382,72 EUR geschätzt. Sollte sich diese Vorhersage bewahrheiten, erwartet Investoren ein Potenzial von +1,79%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einem schwachen Trend in der jüngsten Vergangenheit.

7 Analysten empfehlen einen Kauf und 1 weiterer beurteilt die Aktie als “Kauf”. Eine neutrale Haltung haben 11 Analysten eingenommen und stufen sie als “halten” ein. Wiederum finden 2 Experten eine Verkaufsempfehlung angemessen; drei weitere plädieren sogar für einen sofortigen Verkauf.

Unterm Strich bleiben aber immer noch mehr als ein Drittel aller Analysten...