Old Dominion Freight Line: Investoren können sich Hoffnungen auf eine Wertsteigerung machen

Old Dominion Freight Line konnte gestern an der Börse einen Anstieg von +1,52% verzeichnen. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg ergibt sich damit ein neutraler Trend mit einem Plus von lediglich +0,04%. Analysten sind jedoch überzeugt, dass das wahre Kursziel bei 296,40 EUR liegt und somit noch Potential für Investoren besteht.

• Old Dominion Freight Line erzielt am 25.07.2023 ein Plus von +1,52%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 296,40 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,22

Die Meinung der Bankanalysten ist gespalten: Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere optimistische Prognosen abgeben, sehen zwei Analysten den Verkauf als notwendig an und drei weisen daraufhin hin, dass sofort verkauft werden sollte. Insgesamt betrachtet lässt sich jedoch eine positive Einschätzung...