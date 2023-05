Old Dominion Freight Line: Hohe Erwartungen

Die Aktie von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen eine beeindruckende Kursentwicklung hingelegt. Gestern stieg die Aktie um +1,01%, was einem Wochenzuwachs von insgesamt +5,88% entspricht. Das Interesse der Investoren steigt.

• Am 29.05.2023 stieg der Kurs um +1,01%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 303,71 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33

Analysten sind sich einig: Die Aktie ist unterbewertet und hat ein beachtliches Potenzial. Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass Old Dominion Freight Line kurzfristig einen Wertanstieg auf bis zu 303,71 EUR erfahren wird – das bedeutet ein Plus von +2,05%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem jüngsten positiven Trend.

6 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und sehen darin eine starke Kaufempfehlung. Ein...