Old Dominion Freight Line: Großes Potenzial - Kursziel bei 300,88 EUR

Der Aktienkurs von Old Dominion Freight Line hat in den letzten fünf Handelstagen stagniert und ist lediglich um +0,48% gestiegen. Die Stimmung am Markt zeigt sich neutral.

Jedoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie momentan nicht richtig bewertet wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 300,88 EUR – ein Potential von +7,23%. Obwohl nicht alle Experten diese Einschätzung teilen, gibt es sechs Kaufempfehlungen und eine optimistische Bewertung.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,33 unverändert positiv.